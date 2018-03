Martin Shkreli, el ejecutivo farmacéutico conocido como ‘Pharma Bro’, ampliamente criticado por aumentar 5,000 por ciento el precio de un fármaco capaz de salvar vidas, fue sentenciado el viernes en Nueva York a siete años de prisión por fraude de inversiones.

Shkreli, notorio además por provocar a sus críticos en internet, fue declarado culpable el año pasado en una causa de fraude bursátil que no está vinculada con la disputa del incremento de precios.

El viernes, Shkreli se despojó de su acostumbrada arrogancia y lloró mientras le decía a la jueza federal Kiyo Matsumoto que él cometió muchos errores y se disculpó con los inversionistas.

“Quiero que las personas que vinieron hoy a respaldarme entiendan una cosa: la única persona responsable de que yo esté aquí soy yo”, dijo. “Yo causé la caída de Martin Shkreli”.

Dijo que espera hacer enmiendas y aprender de sus errores. “Siento terriblemente haber perdido su confianza”, dijo a los inversionistas. “Ustedes merecían mucho más”.

La jueza insistió en que el castigo no tenía nada que ver con la conducta de Shkreli en internet ni con el alza del precio de la medicina.

“Este caso no es sobre la personalidad autocultivada del señor Shkreli ni sobre sus declaraciones controversiales sobre política o cultura”, dijo la jueza, que dijo que sus delitos eran graves.

