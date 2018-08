Un juez federal de Estados Unidos autorizó la incautación de la petrolera de origen venezolano Citgo Petroleum Corp.

El diario Wall Street Journal publicó que el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo este jueves. Aun no se conocen todos los detalles del caso.

La empresa Crystallex International Corp., un operador minero de oro canadiense, fue quien interpuso y ganó la acción legal. Serían los nuevos dueños de la petrolera de origen venezolano Citgo.

Aunque otros acreedores de la deuda venezolana también han contemplado la toma de Citgo, Crystallex es la primera empresa que gana un juicio para embargar la petrolera.

La decisión podrá ser apelada ante un tribunal federal superior.

