El peso mexicano inicia el viernes con una apreciación de cinco centavos con respecto a la sesión temprana del jueves. A pesar del temor de que al terminar el cierre del gobierno estadounidense se afectara la paridad cambiaria con el dólar, los resultados fueron positivos para México y su moneda.

El jueves en la tarde los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un plan para reabrir el gobierno, sin financiar el prometido muro fronterizo del presidente Donald Trump.

A las 6:00 a.m. cada dólar estadounidense tiene un valor de 19.56 pesos mexicanos, según la Comisión de Bolsa y Valores​ de Estados Unidos. Esta cifra es intermedia entre el cambio al llamado mayoreo y menudeo.

De acuerdo con los récords del Banco de México, en el mercado de mayoreo un dólar se vendió el jueves en $19.67, mientras que el mínimo se reportó en $ 19.08 unidades.

Sin embargo, al menudeo, en ventanilla bancaria, un dólar se vende y compra al cierre de esta nota en un promedio de $ 19.05 pesos.

La mayoría de los votos de la línea del partido por parte de la nueva mayoría demócrata se produjo después de que Trump apareciera por sorpresa en la sala de reuniones de la Casa Blanca, para comprometerse a seguir luchando por su promesa de campaña, que fue el muro en la frontera con México.

El paquete demócrata para terminar el cierre incluye un proyecto de ley para financiar temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en los niveles actuales hasta el ocho de febrero, mientras continúan las conversaciones bipartidistas.

El paquete fue aprobado 239-192.

Los demócratas también aprobaron, 241-190, una medida separada que financia a los departamentos de Agricultura, Interior y otros departamentos hasta el 30 de septiembre.

El proyecto de ley de seguridad nacional es prácticamente idéntico a un plan que el Senado adoptó por voto de voz el mes pasado.

La Cámara controlada por el Partido Republicano rechazó el plan al día siguiente, forzando un cierre parcial.

