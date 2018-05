Perdió todo en un incendio y ahora vive con temor a ICE (VIDEO)

El temor invade día a día, a Evelyn Mariza Núñez, una madre soltera de Honduras que se atrevió a cruzar la frontera con cinco meses de embarazo para dar de comer a sus padres e hijas y ahora, luego de siete años vuelve a revivir el mismo drama.

Al igual que cuando atravesó el desierto tiene cinco meses de embarazo, no tiene seguro, trabaja 12 horas al día y sale cada día con temor a ser detenida por ICE.

De $100 a $2,800 al mes

Evelyn Núñez salió de Honduras en 2011 y lleva 7 años que no ve a sus dos hijas.

NOTA RELACIONADA: esto le está costando a los indocumentados enfrentar las redadas de ICE (VIDEO)

Era madre soltera y no tenía como sostener a su familia, pues ganaba $100 dólares al mes. “Mi padre es anciano y mi madre me cuida mis hijas de 11 y siete años, por lo que no trabaja, así que debo mantener una familia de cuatro en Honduras”, dice Núñez.

Es estilista y su hija menor es ciudadana americana, ya que atravesó el desierto con ella en su vientre. Pero la envió a su país, porque por su trabajo no podía cuidarla.

“Trabajo 12 horas al día, seis días de la semana y aquí vivo con $700 al mes, para enviar el resto del dinero a las niñas y mis papás”, refiere la inmigrante.

Viviendo con temor a ICE

La han robado y se ha quemado el lugar donde vivía, pero lo más difícil ha sido el idioma y el no poder conducir por miedo a la policía y a ICE.

Ya tenía planeado regresar a su país, cuando se enteró que estaba en embarazo.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: inmigración impone nuevas restricciones para entregar Green Cards

Así que ahorra lo que puede, para tener cómo mantenerse cuando no pueda trabajar y pagar su parto.

Aun así, es optimista y espera poder quedarse de uno a cuatro años, seguir trabajando y regresar con sus hijas que es lo que más le preocupa. “La mayor me dice que ya no me conoce, aunque hablo con ellas todos los días por videollamada es muy difícil, pero todas las crisis pasan” dijo esperanzada.

ES TENDENCIA: