Pepe Aguilar se une a Slim para apoyar a víctimas del sismo

Pepe Aguilar siente “dolor e incredulidad” por lo ocurrido tras el sismo del 19 de septiembre.

“Estoy muy consternado, como todos, esta tragedia nos ha llegado a todos por igual”, comenta el cantante mexicano, quien está agradecido de que su familia se encuentre bien y por eso mismo tiene muchas ganas de ayudar.

El próximo 29 de septiembre Pepe Aguilar llegará con un show a la Arena Ciudad de México. Es un concierto que ya estaba programado desde hace tiempo, pero al ocurrir la tragedia decidió cambiar su objetivo y convertirlo en una forma de ayudar a los damnificados y a la reconstrucción del país.

El 100 por ciento de la utilidad de este evento será donado a través de la Fundación Carlos Slim. La iniciativa de apoyar surgió del cantante: “Ya no es concierto solamente para los fans, quien quiera puede dar su dinero en forma de un boleto y hacer que valga más. Es un gana-gana, ayudamos y nos divertimos”.

La gente que trabaja con el como los mariachis, equipo técnico y producción, entre otros, hicieron esto posible. “Después de estar decidiendo de qué forma podíamos ayudar, decidimos hacer esto; fue gesto de todos”, comentó el intérprete.

Pepe Aguilar, Zignia Live, OCESA Seitrack y Arena CD de México se unen para donar el 100% de la utilidad del concierto de Pepe Aguilar del próximo 29 de Septiembre en la Arena Cd. de México ^Staff Pp #fuerzamexico boletos/link en mi bio. Una publicación compartida de Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficial) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 9:50 PDT

“Cada quien hace lo que puede, con todo el corazón, no es que me sobre porque somos gente trabajadora”. Refiere que el asunto no es ser protagonista, sino demostrar que todo mundo pone su granito de arena para la reconstrucción.

En su caso, el cantante decidió apoyar las iniciativas de sus colegas para ayudar a restablecer el país. “Respecto a los apoyos que se han dado a través del mundo del espectáculo, me siento conmovido al ver todas estas acciones pero también las de los profesionistas, arquitectos, abogados, doctores… todos ayudando como pueden”.

Siente orgullo por sus colegas y por el gremio. “En otras ocasiones no nos hemos unido tanto, como ahora, todos hacen algo, tanto personal como masivo, es lo mínimo que podemos hacer ante una circunstancia así y es un gran recordatorio de lo que somos; de verdad que ya lo habíamos olvidado”.

En EE.UU. por los conciertos que presentó, fue testigo del apoyo que hay para el país azteca. “Noté una simpatía y una consternación por parte de toda la población. No tanto por su presidente, pero la población es la que importa. La población, tanto mexicanos, latinos, americanos, nativos están completamente consternados”, resaltó.

“En una ciudad de 23 millones de habitantes se salvaron miles de vidas, debido a la alerta sísmica y las medidas que ha tomado el gobierno. Y en Estados Unidos lo ponen como ejemplo”.

Señaló que este es un momento para reflexionar y hacer cambios como gobierno y como sociedad para protegernos a un futuro, que los inmuebles donde vive la gente tengan un código de ética, gubernamental y de leyes, para que se hagan bien las cosas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “¡Bravo Pepe! ¡Tienes un gran corazón! No nomás eres mi cantante favorito, pero hoy te convertiste en mi humano favorito!!!”, “te felicito por ese bonito gesto y por ese gran corazón que tienen tú y tu equipo. Yo estuve en tu concierto de este pasado sábado en Chicago, muy buen show. Solo como sugerencia, deberías pedir al público un minuto de silencio en honor a las personas que han perdido la vida en estos desastres naturales”, “gracias pero entreguen ustedes mismos, no confíen en nadie de gobierno”.