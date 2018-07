La separación de familias, el trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y las negociaciones comerciales fueron tres de los temas que abordó el viernes la delegación encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

Thanks Prez Pena Nieto @EPN for the good discussion today about our economic relationship, border & security. @USAenEspanol pic.twitter.com/AY40l3wcBG

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 13, 2018