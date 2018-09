El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que un país no se construye en seis años y que quien así lo crea se equivoca, en referencia al mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, quien iniciará su gestión el primero de diciembre.

“Un país no se construye en seis años, quien suponga eso verdaderamente se equivoca”, señaló Peña Nieto en un video que se dio a conocer hoy en redes sociales y medios de comunicación.

En su mensaje, que forma parte de su sexto informe de Gobierno, añadió que “un país se construye con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos”.

Nadie dijo que ser presidente era una tarea fácil. Un país no se construye en 6 años. Me siento satisfecho de haber contribuido a que México siga hacia adelante. Me entregué en cuerpo y alma a servir a la nación y siempre estaré agradecido con todos los mexicanos. pic.twitter.com/IjSKdidtw4

— Enrique Peña Nieto (@EPN) September 6, 2018