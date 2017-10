Peligrarían alrededor de 24,000 empleos en Estados Unidos

La propuesta de la Administración de Donald Trump de fijar un 50 por ciento de contenido estadounidense y 85 por ciento de contenido regional para la producción automotriz en el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TLC) provocaría la pérdida de 24,000 empleos en Estados Unidos.

Según un nuevo estudio patrocinado por la Asociación de Equipo de Fabricantes de Motores y Equipo (MEMA, en inglés), la propuesta de una nueva regla de origen; la cual espera que EE.UU. presente este viernes en la cuarta ronda de negociación, no generará empleo en Estados Unidos sino al revés.

El estudio de MEMA fue llevado a cabo por The Boston Consulting Group y también se prevé que si el TLC desapareciera y se comerciara bajo los aranceles de la Organización Mundial Comercio (OMC), provocaría una pérdida también de entre 25,000 y 50,000 empleos en Estados Unidos.

Aunque el estudio está enfocado en la industria de las autopartes, en la cual más de 870,000 personas están empleadas en EE.UU., las propias compañías automotrices en ese país alzaron el miércoles la voz de alarma sobre la propuesta de la nueva regla de origen que Trump busca presentar.

“La idea de la regla de origen es inviable e impracticable. Francamente no pienso que haya vehículos que pudieran cumplir con la regla. No pienso que exista un vehículo en el continente de América del Norte que pueda cumplirla”, dijo Charles Uthus, vicepresidente de política internacional del Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC) que representa a Ford, Chrysler y General Motors.

Desde el inicio de la negociación en agosto, la industria del sector automotriz en Estados Unidos ha hecho patente su oposición a una modificación drástica de la regla de origen pero apenas el miércoles, el Secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, había dicho que las automotrices se adaptarían.

Revelada la semana pasada por “Inside US Trade”, aún no existe un texto oficial sobre la propuesta de regla de origen de Estados Unidos.

