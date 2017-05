Pelearán en TLC aranceles en agro

Una de las batallas que se librará durante la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) será la apertura para productos agroindustriales.

Cuando inicialmente se negoció este acuerdo hace más de 20 años, México, EE.UU. y Canadá conservaron los aranceles para algunos productos de esta clase para proteger a las respectivas industrias nacionales.

Aunque no es una cuestión explícita, es común que durante las negociaciones la apertura o cierre de un sector se utilice como moneda de cambio en el momento de negociar, señalan expertos.

Aunque para garantizar el abasto existen diferentes mecanismos de importación como los cupos, que permiten vender sin tener que pagar el impuesto, de todos modos los aranceles pagados son altos.

En promedio, cuando México envía productos agrícolas a Estados Unidos paga un arancel promedio de 7.1%, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En contraste, para Estados Unidos la tarifa mexicana es mucho más alta, ya que el promedio simple es de 17.8%.

“Estados Unidos viene con todo en el sector agrícola, se está vislumbrando una negociación compleja.

“Esto será especialmente en ciertos productos como vinos, papas frescas y el problema de la fructosa, para el cual actualmente hay una gran discusión; además de frutas con hueso, donde registra obstáculos puntuales de entrada”, explicó Luis Enrique Zavala, vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).

Actualmente, la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos ya marcó entre sus prioridades conseguir un mayor acceso para sus productos agrícolas.

Pero la discusión no se centrará solamente en la cuestión arancelaria, sino también en la cantidad de barreras no arancelarias que México coloca.

“Ellos tienen mucha preocupación sobre las políticas y medidas que se hacen en materia aduanera en el país (México), como las disposiciones de regulación para las importaciones”, precisó.

Para México, las restricciones de acceso son menores, debido a que Estados Unidos compra productos que no produce localmente, pero para otros no se ha concedido acceso irrestricto, como el caso de las manzanas o el azúcar.

Ante la importancia que tiene para los productores mexicanos el acceso a este mercado, Zavala estima que esta no será una negociación rápida ni sencilla.

“Se debe esperar una negociación compleja, no es una simplificación de negociación producto por producto, ya que ellos quieren abordar otras cuestiones, el hecho que quizás no han mencionado a detalle no significa que no quieran más”, puntualizó.