El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, criticó los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump para la importación de acero y aluminio, alegando que podrían conducir a una guerra comercial perjudicial.

“Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias de una guerra comercial y estamos instando a la Casa Blanca a no avanzar con este plan”, dijo una portavoz de Ryan en un comunicado, citado por The New York Times.

“La nueva ley de reforma fiscal ha impulsado la economía y ciertamente no queremos poner en peligro esas ganancias”, agregó la vocera.

Ryan, uno de los líderes del partido Republicano, trabajó junto a Trump para aprobar un recorte de taxes de 1.5 trillones de dólares.

Mientras otros legisladores republicanos se han pronunciado en contra de la medida, este fue el primer comentario público de Ryan desde que Trump anunció la semana pasada que impondría aranceles del 25 por ciento sobre el acero y el diez por ciento sobre el aluminio.

Trump no ha dado señales de que planea retirarse de la acción comercial, y por el contrario, amenazó con utilizar los aranceles en contra de dos de los socios comerciales más cercanos de los Estados Unidos.

En un tuit publicado este lunes, Trump aseguró que Canadá y México estarían exentos de los medida solamente si se firma un nuevo TLCAN.

El mensaje de Trump se produjo mientras Estados Unidos, México y Canadá concluían la séptima ronda de conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Ciudad de México.

Los negociadores han seguido chocando con las disposiciones del pacto, incluidas las normas para la fabricación de automóviles.