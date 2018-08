Un maestro de origen mexicano, residente de Chicago, presentó una demanda contra Aeroméxico por negligencia, tras el accidente del martes en Durango, al norte de México.

Néstor Martínez, de 43 años, se encontraba de vacaciones visitando a sus familiares y tenía previsto regresar a Estados Unidos.

Él era una de las 103 personas a bordo del avión accidentado, que cubría la ruta Durango – Ciudad de México.

En la demanda presentada en la corte del condado Cook, en Chicago, Martínez alega que Aeroméxico fue negligente al permitir que el vuelo 2431 despegara en medio de una tormenta de fuertes vientos, lluvia y granizo.

Su abogado, Thomas A. Demetrio, declaró que el maestro busca una compensación monetaria no especificada.

First lawsuit filed in #Aeromexico plane crash by Corboy & Demetrio https://t.co/iBupTIxZD2 via @abc7chicago

— Corboy & Demetrio (@CorboyDemetrio) August 3, 2018