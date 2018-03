Una pareja demandó a Walt Disney World, al alegar que una rata los mordió en Magic Kingdom hace cuatro años.

La demanda afirma que Galen Haldeman y su esposa Carol estaban saliendo de la tienda de regalos de la atracción de Buzz Lightyear el 4 de abril de 2014, cuando una rata se escabulló hacia la silla de ruedas de su esposa.

La pareja presentó la demanda el pasado 19 de marzo, en la Corte del Condado de Orange, en Florida.

Según la denuncia, Galen supuestamente agarró a la rata mientras trepaba la silla de ruedas cuando le mordió el dedo. Luego, torció el cuello del animal cuando cayó al suelo, y otra persona arrojó un recipiente de plástico para contenerlo.

El texto agrega que un empleado de Disney luego les impidió a las personas tomar fotos o videos del hecho.

