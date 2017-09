Para México, “no se acaba el mundo sin Tratado”

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, minimizó la posibilidad de que Estados Unidos acabe con el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.

“Si se acaba el TLC, algo que obviamente querríamos evitar a toda costa, eso sería el mejor escenario, no es el fin del mundo”, aseguró el secretario desde el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización de banqueros, académicos, diplomáticos, empresarios y secretarios de Estado con sede en Nueva York.

“Ciertamente no es el fin de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Si no hay trato, no es el fin del mundo”, afirmó.

Videgaray aseguró que las negociaciones avanzan, un día antes de que comience la tercera ronda de las negociaciones del TLC en Canadá.

En ocasiones pasadas, el presidente Donald Trump ha amenazado con abandonar el acuerdo en caso de que no se alcancen las metas de negociación que quiere el país.

Además, el canciller mexicano agregó que el trato con Washington es más cercano y el contacto más frecuente que con cualquier gobierno mexicano pasado.

“Tenemos una relación sobresaliente con la Casa Blanca y algunos de sus miembros clave”, señaló.