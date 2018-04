¿Papas fritas de postre? ¡Gracias Dunkin’ Donuts!

Dunkin’ Donuts lanzó nuevos productos dulces y salados como parte de una prueba para expandir su menú, informó Newsweek.

Sin embargo, la atención completa se la llevan las nuevas “papas fritas”, ya que podrían convertirse en nuestro postre soñado.

Con un precio de dos dólares, las nuevas “Donuts Fries” son bastones hechos de masa dulce de rosquilla en lugar de papa.

JUST IN: @DunkinDonuts confirms it is testing cinnamon dusted Donut Fries ($2) in select locations in Boston area. pic.twitter.com/NRHk5E3hEj

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 6, 2018