El fundador y hasta esta semana presidente de la conocida cadena de pizzerías Papa John’s, John Schnatter, aseguró que el comentario racista por el que dimitió este jueves “fue sacado de contexto y se tergiversó” por la antigua agencia de mercadotecnia de la empresa que fundó en 1984.

“No fue un insulto. Era parte de una estrategia social y una planificación y capacitación en medios, y repetí algo que alguien dijo. Fue sacado de contexto y se tergiversó, pero eso no importa”, declaró Schnatter en una entrevista con la televisión KRON 4, situada en San Francisco.

Schnatter dejó su cargo de presidente de la compañía que él fundó, después de que se hiciera público que usó la palabra “negrata” (“nigger”) durante una conferencia telefónica de capacitación con trabajadores.

Por ese motivo, por haberlo usado en una sesión de capacitación, consideró que el uso de esa palabra “no fue difamación”.

Sin embargo, se mostró arrepentido por haber herido los sentimientos de la gente.

“Herí los sentimientos de la gente. Eso es lo que importa aquí. Y por eso lo siento y estoy decepcionado de que algo así haya sucedido”, agregó Schnatter.

El fundador de la cadena de pizzerías explicó que la agencia de mercadotecnia Laundry Service, antigua encargada de la publicidad de Papa John’s, intentó “extorsionarle” por los comentarios y le reclamó seis millones de dólares para no difundir su comentario racista.

“Trataron de extorsionarnos y nos mantuvimos firmes. Tomaron lo que dije y pasaron a (la revista) Forbes y Forbes lo imprimió y se volvió viral”, detalló.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales continúan:

Just heard the former owner of Papa johns try and explain away his racism. Dude. It’s not about training or context. It’s that you as a white guy felt comfortable enough to use the N word in a public setting. And you got caught. Take your whacks and go away. #racistPizza

— akreventlov (@akreventlov) July 15, 2018