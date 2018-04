Otorgan tres millones de dólares a agente de policía que denunció acoso

Un jurado otorgó una indemnización de tres millones de dólares a una oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que alegó ser víctima de acoso sexual por parte de un superior, así como de un ambiente de hostil tras denunciar la situación.

Linda Allstot, con más de 20 años en la dependencia policial, interpuso una demanda contra la ciudad en 2015 en la que aseguró que fue víctima de acoso sexual por parte del teniente Wayne Lightfoot, en ese entonces su superior y quien, entre otros ejemplos, la invitó a unas vacaciones a Cabo San Lucas, en México.

Jury awards $3 million to LAPD officer who alleged sexual harassment and retaliation https://t.co/vOI9UcVWMQ pic.twitter.com/mbY2DeKLdK

— Los Angeles Times (@latimes) April 6, 2018