Una pareja que recaudó más de 400,000 dólares para un indigente por haber ayudado a una automovilista varada en Filadelfia, deberá entregarle lo que queda de los fondos.

Un juez de Nueva Jersey dio la orden el jueves durante una audiencia en la demanda iniciada por el indigente, Johnny Bobbitt, quien teme que Mark D’Amico y Katie McClure hayan malversado una gran parte de las donaciones recaudadas para él mediante el sitio web GoFundMe.

La pareja lo niega y alega que no quería entregarle grandes sumas a Bobbitt por temor a que use el dinero para comprar drogas.

The lawsuit filed by Johnny Bobbitt Jr. claims Kate McClure and boyfriend Mark D'Amico spent much of the $400,000 they raised for Bobbitt on themselves, ABC reports. https://t.co/nczDxEqVsB

El juez ordenó a la pareja que transfiera los fondos a un fideicomiso el viernes y contrate a un contador para que estudie los archivos financieros en diez días.

La cuenta será controlada por los abogados de Bobbitt, pero será el juez quien determine cómo se manejarán los fondos.

No se nombró a un supervisor de los fondos, pero eso podría suceder más adelante.

McClure creó la página de recaudación para ayudar a Bobbitt, quien la socorrió cuando se quedó sin gasolina al salir de una autopista una noche ya tarde.

Johnny Bobbitt, a homeless man, just won in court after Kate McClure and her boyfriend allegedly misused some of the $400k they raised for him on GoFundMe pic.twitter.com/zPF8AUwgsQ

— NowThis (@nowthisnews) August 31, 2018