La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte comenzó la mañana del sábado con optimismo entre EE.UU. y México, por un posible cierre del TLCAN.

Las dos partes compartieron mensajes esperanzadores de que un acuerdo bilateral entre ambos países podría estar cerca, en el último empujón para cerrar los puntos todavía pendientes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sorprendió a primera hora con un tuit en el que decía que un “gran acuerdo comercial” con México podría “ocurrir muy pronto”, mensaje enviado hora y media antes de una reunión sabatina entre la delegación mexicana y los representantes estadounidenses en Washington.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together….A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2018