Oficial despedido tras arrastrar a pasajero demanda a United Airlines

Un oficial de seguridad despedido después de arrastrar por la fuerza a un pasajero fuera de un avión presentó una demanda contra United Airlines y la ciudad de Chicago.

James Long fue uno de los oficiales de seguridad del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago que atendió el llamado de la aerolínea, luego de que David Dao se negó a renunciar a su asiento del vuelo 3411.

La demanda reclama una compensación de más de 150,000 dólares por pérdida de trabajo, salarios y beneficios.

Videos tomados por otros pasajeros muestran a Long arrastrando a Dao, con el rostro ensangrentado, fuera del avión.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017