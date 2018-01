Los republicanos comenzaron la semana pasada a cumplir su objetivo de exigir que ciertos adultos trabajen, reciban capacitación laboral o realicen servicios comunitarios a cambio de obtener cobertura médica a través de Medicaid.

Ya sea que se trate de un enfoque de sentido común o una carga adicional que terminará costando dinero a muchos estadounidenses de sus impuestos, su seguro de salud ahora será negociado en los estados de todo el país. Lo que se considera un cambio histórico al mayor programa de seguro de salud del país.

A los destinatarios de Medicaid, como Thomas J. Penister de Milwaukee, se les crea incertidumbre sobre su capacidad de tener cobertura de salud en el nuevo contexto.

Ha estado desempleado durante los últimos cuatro o cinco años y ha recibido Medicaid durante los últimos dos. Él ve a un especialista para tratar la ansiedad y asegura que Medicaid ha hecho una gran diferencia en su vida.

Penister, de 36 años, dijo que aún no está listo para volver a unirse a la fuerza de trabajo y está preocupado por la posibilidad de perder potencialmente Medicaid. Su estado, Wisconsin, es uno de 10 que solicitó al gobierno federal una exención la cual busca implementar el trabajo y otros requisitos para adultos solteros.

Sin embargo, su historia también ayuda a defender a quienes favorecen algún tipo de compromiso de adultos en edad de trabajar que se benefician de Medicaid. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, un republicano, solicitó la aprobación federal para un requisito de trabajo el año pasado y dijo que ayuda a preparar a los beneficiarios para que dejen la asistencia pública.

Los republicanos dicen que el trabajo y otros requisitos devolverán Medicaid a su intención original: actuar como un recurso provisional hasta que las personas puedan encontrar trabajo. Aseguran que se ha expandido mucho más allá de su misión básica.

El programa, creado en 1965 para familias con asistencia social y personas mayores de bajos ingresos, ahora cubre a más de 70 millones de personas, o aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses. Se expandió bajo la ley de atención médica del presidente Barack Obama, y ​​la mayoría de los estados optaron por cubrir a millones de personas de bajos ingresos.

La administración del presidente Donald Trump anunció que permitirá a los estados implementar ciertos requisitos como condición para recibir los beneficios de Medicaid. En general, significará que los estados pueden exigir que muchos adultos con Medicaid obtengan un trabajo, asistan a la escuela, realicen un curso de capacitación laboral o realicen servicios comunitarios para continuar con su elegibilidad.

Diez estados habían pedido previamente al gobierno federal la exención de los requisitos, y otros seguramente los seguirán. El viernes, Kentucky se convirtió en el primero en aprobar la exención. El gobernador republicano Matt Bevin calificó el nuevo requisito de “transformacional”.

“Estas son personas que están subempleadas o que no tienen suficiente capacitación, y este es un mecanismo para garantizar que la cobertura de atención médica sea realmente un puente hacia la capacitación y el mejor empleo”, dijo el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, a The Associated Press. “Creo que realmente encaja con los objetivos de nuestro estado de aumentar nuestra fuerza laboral y capacitar a nuestra fuerza de trabajo”.

La solicitud de exención de Arkansas dice que requeriría adultos sin hijos y sanos con Medicaid entre las edades de 19 y 49 para trabajar 20 horas a la semana o participar en otras actividades como capacitación laboral o voluntariado.

En Maine, donde el gobernador republicano Paul LePage está presionando por un requisito de trabajo, los demócratas aseguran que es un truco político para castigar a los pobres.

“No se trata de hacer que la gente vuelva al trabajo. Es una movida política para quitarle la atención médica a personas que ya han pasado por tiempos difíciles”, dijo la presidente de la Cámara Democrática, Sara Gideon. “La realidad es que Medicaid apoya el trabajo, y cuanto antes el Gobernador LePage y la Administración Trump se den cuenta de esto, será mejor”.