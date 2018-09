Nueva York reabre estación de metro destruida el 11 de septiembre

La estación de metro de la calle Cortlandt en la ciudad de Nueva York finalmente ha reabierto, 17 años después de ser cerrada cuando el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center la destruyó.

La obra de reconstrucción costó 181.8 millones de dólares. Además, incluye un mosaico de la artista Ann Hamilton que incluye texto de la Declaración de Independencia de 1776, según The New York Times.

La estación, que es parte de la línea 1 del metro de Nueva York, ahora se llama WTC Cortlandt. A partir de este sábado queda abierta al público. La Autoridad Portuaria tardó en abrirla mientras culminaban la reconstrucción del complejo del World Trade Center, informó el New York Post.

The new WTC Cortlandt station on the 1 line is now open to the public. It’s fully accessible, has fewer columns for easier customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w

