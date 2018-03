Nueva York aprueba presupuesto que endurece combate al acoso sexual

El estado de Nueva York aprobó un presupuesto por 168,300 millones de dólares para el año fiscal 2019.

El presupuesto incluye medidas para fortalecer el combate al acoso sexual, prevenir que jóvenes ingresen a pandillas y recargo a taxis y vehículos similares en Manhattan.

Así lo anunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien consideró “audaz” este plan y destacó que pone en marcha el programa de protección más fuerte y amplio del país contra el acoso sexual.

Entre las medidas incorporadas destaca que los contratistas deben presentar una política contra el acoso sexual. Igualmente, establece que los acuerdos de confidencialidad tengan como condición la preferencia explícita de la víctima.

Los empleados o funcionarios deberán reembolsar al estado cualquier pago estatal o público hecho por un juicio sobre este tema.

“Este presupuesto ayudará a que Nueva York siga liderando en medio de un ataque sostenido de Washington contra nuestros valores y principios”, declaró Cuomo.

El presupuesto, anunciado antes de que se inicie el año fiscal este domingo, destina 836 millones de dólares a una estrategia para atender las averías, retrasos y otros inconvenientes de sistema subterráneo de la ciudad.

Además, fija un recargo que apunta a mantener la financiación “a largo plazo” del sistema subterráneo neoyorquino y descongestionar Manhattan.

Con la medida, los taxis amarillos tendrán un recargo de 2.50 dólares y los vehículos particulares similares de 2.75 dólares.

El gobernador de Nueva York también aprobó un aumento de 1,000 millones de dólares para educación, equivalente al 3.9 por ciento, para un total de 26,700 millones de dólares.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2018