La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) demandó al estado de Nueva York y al gobernador, Andrew Cuomo, alegando que su organización ha sido sometida a una “campaña de inclusión en listas negras” liderada por el estado que la ha puesto en una grave situación financiera.

De acuerdo con una demanada judicial obtenida por Rolling Stone, la NRA dijo que las restricciones financieras podrían hacer que pronto la organización “no pueda existir … o continuar con su misión de defensa”.

En el documento —una demanda enmendada que se presentó en el tribunal federal de distrito del norte de Nueva York a fines de julio— la NRA señala que no puede asegurar los servicios financieros necesarios para operar y enfrenta “pérdidas irrecuperables y daños irreparables”.

La NRA también indicó en la demanda que perdió la cobertura del seguro, lo que pone sus operaciones diarias en peligro, informó Rolling Stone.

If I could have put the @NRA out of business, I would have done it 20 years ago.

I'll see you in court.https://t.co/XGKtuqvegA

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2018