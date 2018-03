Novartis vende parte de sociedad a GSK por 13,000 millones de dólares

La farmacéutica suiza Novartis anunció el martes la venta de su participación en un emprendimiento de productos de automedicación con GlaxoSmithKline (GSK) a la compañía británica por 13,000 millones de dólares.

El negocio nació en 2015 y Novartis tiene una participación del 36,5 por ciento.

De esta manera, GSK tomará el control total de productos como la crema dental Sensodyne, el gel muscular Voltaren y los parches Nicotinell.

Breaking: Novartis to sell stake in consumer healthcare joint venture to GSK for USD13.0 billion to focus on strategic priorities. #NovartisNews https://t.co/1yGbi15WqN

