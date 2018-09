El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ayer durante una llamada telefónica el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidió intervenir para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

“Lo que me pidió (Trudeau) es que interviniéramos para llamar al Gobierno de Estados Unidos al entendimiento, nos comprometimos a eso, pero solo usando buenos oficios”, señaló en un mensaje tras reunirse con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

López Obrador aseguró que se hará “con mucho respeto, porque no queremos ser oficiosos, ya nosotros ya llegamos a un acuerdo, tampoco vamos a dar la espalda a Canadá, queremos que el acuerdo sea trilateral, pero no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no ser oficiosos, no vamos nosotros a forzar ninguna situación”.

El tabasqueño dijo que recomendó al primer ministro que se dialogara si no había entendimiento entre las dos naciones para lograr un acuerdo trilateral.

“Hicimos recomendaciones de que se dialogara siempre, que si no había entendimiento, diálogo, y si seguía el desacuerdo, diálogo, y diálogo y diálogo, y no cancelar la posibilidad del acuerdo”, afirmó.

AMLO explicó que Trudeau le solicitó “que interviniéramos para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento, nos comprometimos a eso, pero sólo utilizando buenos oficios en los dos casos, porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá, desde luego, y una buena relación con Estados Unidos”.

López Obrador también reveló que Trudeau le dijo que Canadá había hecho una propuesta al gobierno estadounidense y que esperaban una respuesta, y hoy antes de salir a su recorrido, se enteró que ya hay una contrapropuesta, lo que -en su opinión- quiere decir que no está cerrada la negociación.

