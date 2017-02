Según reportó Bloomberg, esta tienda por departamentos dejará de trabajar con Ivanka Trump desde esta temporada. A su vez está reduciendo la disponibilidad de los productos de la marca Trump.

La marca ya no está disponible en el website de Nordstrom, y aunque no hay comentarios oficiales de la compañía, algunas respuestas a sus seguidores en Twitter indican que esta marca ya no estará disponible en el futuro.

@MagWildwood1 Based on it’s sales performance we decided not to buy it for this season, Mag. We’re sorry for any disappointment.

— Nordstrom (@Nordstrom) February 3, 2017