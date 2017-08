No todo es felicidad para la ganadora del Powerball (FOTOS)

Detrás de la euforia por los 758 millones de dólares que ganó Mavis Wanczyk, se esconde una triste historia.

Y es que la mujer de 53 años perdió a su esposo, William Wanczyk, de 55 años, en un accidente de tránsito en el que el conductor se dio a la fuga, según informó Telemundo en su sitio de noticias.

El hecho se registró en noviembre pasado, mientras el hombre se encontraba sentado en una parada de bus en Northampton, Massachusetts.

Un conductor que viajaba fuera de control lo impactó. El victimario –identificado como Peter Sheremeta, de 20 años – conducía a exceso de velocidad y con las luces apagadas.

Sheremeta fue acusado formalmente por el hecho. Enfrenta varios cargos, entre éstos: homicidio con vehículo y conducir bajo los efectos del alcohol.

Wanczyk sirvió como bombero en Northampton entre el 1986 y el 1989. Se retiró luego de sufrir una herida con una manguera de agua.

Tras conocer que había ganado el segundo premio más grande de la historia del Powerball, Mavis dijo que se había cumplido su “sueño dorado”.

“Yo tenía un sueño dorado (…) y se hizo realidad”, afirmó Wanczyk, madre de dos hijos, en una rueda de prensa. Agregó que llamó al centro médico en el que llevaba trabajando 32 años para avisar que ya no volverá.

“Lo primero que quiero hacer es relajarme”, dijo.

Además, dijo que destinará parte del dinero a terminar de pagar el auto que adquirió hace menos de un año.

Powerball jackpot winner Mavis Wanczyk: “It’s never going to be me, it’s a pipe dream I’ve always had.” https://t.co/YeHH9sBPPn pic.twitter.com/wFSfM8ckeE

— Fox News (@FoxNews) August 24, 2017