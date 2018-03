¿No te queda dinero al terminar el mes? esto es lo debes hacer (VIDEO)

Durante mucho tiempo la práctica del ahorro ha sido uno de los retos más desafiantes para las personas, ya que guardar una parte del dinero, es visto como un sacrificio y no como una inversión para el futuro.

A todos nos deberían enseñar a ahorrar desde pequeños. Si tuviéramos en mente que ahorrar es una responsabilidad tan importante como pagar nuestras obligaciones, nuestras finanzas personales estarían mucho mejor. No tendríamos que llegar al final del mes buscando monedas mientras recibimos un nuevo pago, sino que estaríamos disfrutando y manejando mejor nuestro dinero.

La buena noticia es que crear el hábito del ahorro no es una práctica que ya sea demasiado tarde para ti. De hecho solo necesitas tener disciplina y organización para que tu meta sea disfrutar de la libertad financiera.

Cuatro principios del dinero que debes tener en cuenta

Ten presente que si estructuras tu plan de ahorro teniendo en cuenta estos cuatro principios, seguramente podrás organizarte de una mejor manera.

Establece prioridades

Soñar con una libertad financiera no servirá de nada si no estableces propósitos y prioridades. Si a tu meta le pones nombre, podrás visualizarla mejor y esto te motivará aun más a generar ese hábito de ahorro.

2. Crea un presupuesto

La organización de tu dinero es fundamental para el logro de tus objetivos. Es por esto que si sabes con cuánto dinero cuentas cada mes, y cuánto dinero te queda al final del mes, será mucho más fácil que puedas dividir tu dinero para que te alcance para pagar tus obligaciones y además puedas ahorrar.

3. Ahorra

El objetivo principal de tus finanzas personales es que alcances la libertad financiera, pero esto solo se logra con disciplina y ahorro. Recuerda que no tendrás tranquilidad si no tienes tus billetes guardados. Empieza de a pocos a crear este hábito. Lo ideal es que ahorres entre el 10 y el 15 por ciento de tus ingresos, pero si es difícil al principio, comienza con un 3 o 5 por ciento. Con el tiempo ve ahorrando más hasta que ya crees el hábito.

4. Invierte

No solo es bueno tener el dinero guardado. La meta debería ser hacerlo crecer. Pues bien, hay muchas maneras en las que puedes invertir tu dinero. Pregunta en las instituciones financieras planes para ganar mas intereses sobre tu dinero. Pero la mejor manera de invertirlo es trabajando ese dinero. Puedes comprar y vender un producto, una propiedad, un bien. Has una lista de cómo podrías poner a trabajar ese dinero para ti.

No es complicado, solo empieza y verás incrementar tu dinero

Dice el dicho que lo más difícil no es llegar a la meta sino comenzar. Por eso es importante que empieces de a pocos. Si quieres empezar con una alcancía, ese es un buen comienzo. Lo importante es que siempre veas el dinero en tu casa y que no tengas la sensación de que no tienes ni un dólar al terminar el mes.

Una vez hayas creado este hábito, la motivación será mayor y recuerda que entre más motivación más dinero tendrás.

