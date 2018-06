Cuando una madre de Atlanta le contó a sus dos niños sobre las familias separadas en la frontera de México con los Estados Unidos, su hijo de 6 años sugirió comenzar un puesto de limonada para ayudar.

Shannon Cofrin Gaggero estableció una meta de 1,000 dólares, una cantidad que ella consideraba ambiciosa. Una semana después, la campaña en línea y en persona ha aumentado casi 13 veces esa cantidad, según informó AJC.

La familia y otros voluntarios organizaron el puesto de limonada y la venta de pasteles en Virginia-Highland el domingo. Si bien ese evento recaudó 1,100 dólares, la mayoría de las donaciones provienen del evento virtual de Facebook. En total fueron más de 200 aportes.

La recaudación de fondos local sigue la tendencia de cientos de miles de personas en todo el mundo de donar a organizaciones sin fines de lucro, impulsadas por imágenes y audio de niños que lloran por sus padres. Una pareja de Silicon Valley, David y Charlotte Willner, ha recaudado más de 20 millones de dólares.

Padres y niños recaudan a beneficio de las familias separadas

Al igual que la recaudación de fondos de Willner, los ingresos de Gaggero se destinarán al Centro de Refugiados e Inmigrantes para el Servicio Legal y de Educación. Esta es una una organización sin fines de lucro de Texas, mejor conocida como RAICES, que ofrece servicios legales gratuitos y de bajo costo a los inmigrantes.

Gaggero, autora del blog “A Striving Parent“, no es nueva en la organización de este tipo de eventos. Anteriormente, ayudó a crear un grupo de padres para debatir cuestiones de raza y privilegio en Charis Books and More.

La recaudación de fondos, que según Gaggero provocó algunos puestos de limonada en todo el país, finalizó el pasado lunes.