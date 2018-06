En medio de las críticas que ha recibido la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump, al separar niños inmigrantes de sus padres en la frontera, una organización sin fines de lucro es la que saldrá ganando.

Y es que el gobierno de Trump le pagará 458 millones de dólares a la organización texana Southwest Key Programs, para que se encargue de cuidar a los niños que han sido separados de sus padres, luego de que estos fueron detenidos al cruzar la frontera de forma ilegal.

De acuerdo con Bloomberg, Southwest Key tiene una docena de instalaciones en Texas, incluido un complejo que antes era una tienda Walmart en Brownsville, el cual ha llamado la atención tanto del Congreso como de medios de comunicación nacionales.

It is easy to feel powerless and paralyzed by the images ― and the audio ― of immigrant children being ripped from their parents, and of parents desperate to know if their kids are OK. Here are five specific things you can do. https://t.co/nqmnIKBK0N

— HuffPost (@HuffPost) June 20, 2018