Los líderes empresariales se han unido al reclamo generalizado y están condenando la decisión de la administración Trump en la separación de niños inmigrantes de sus padres acusados de cruzar ilegalmente la frontera.

La Business Roundtable, un grupo de presión que incluye a los CEOs de Walmart Inc., General Motors Co., Boeing Co. y Mastercard Inc., emitió un comunicado el martes instando al final inmediato de la política.

“Esta práctica es cruel y contraria a los valores estadounidenses”, dijo Chuck Robbins, presidente y CEO de Cisco Systems Inc. y jefe del comité de inmigración de la mesa redonda de negocios.

Líderes empresariales exigen a Trump que termine con política de niños inmigrantes

El grupo pidió una reforma migratoria integral que proteja a los beneficiarios de DACA que llegaron a los EE.UU. cuando eran niños.

El grupo tampoco quiere frenar la inmigración legal, que según dice ayuda a las empresas de los EE. UU.

Business Roundtable se unió a otras compañías, incluidas Microsoft y Airbnb, que se han pronunciado en contra de las separaciones de menores.

México condena política de Trump

Esta mañana el gobierno de México condenó la separación de familias inmigrantes en EE.UU. y consideró que es resultado de una política “cruel e inhumana”.

El canciller Luis Videgaray informó en un mensaje a la prensa que el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática con sus reclamos.

“No podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores”, señaló.

Refirió hasta ahora sólo han identificado a 21 niños mexicanos separados de sus padres, cerca de uno por ciento del total.

Dijo que la mayoría provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los gobiernos de El Salvador y Honduras expresan su consternación por las separaciones de familias en la frontera de Estados Unidos.