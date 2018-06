#Repost @thalia ・・・ No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas creaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños,no saber si comen,si pasan frío,si están siendo tratados mal,si piensan que jamas volverán a vernos… me parte el alma.Esto tiene que parar! 💔

