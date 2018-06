Dos de las principales aerolíneas del país, United Airlines y American Airlines, anunciaron hoy que no transportarán a niños inmigrantes indocumentados que hayan sido separados de sus familias con motivo de la llamada “política de tolerancia cero” de la Casa Blanca.

La decisión de ambas compañías, que podrían haber sido empleadas por las autoridades para trasladar a menores desde los pasos de entrada de EE.UU. hasta alguno de los más de 100 centros de acogida repartidos por el país, supone un nuevo revés para el presidente Donald Trump.

“El proceso de separación familiar que ha sido ampliamente publicitado no concuerda en absoluto con los valores de American Airlines. Nosotros unimos a las personas, no las separamos”, dice el comunicado publicado por esta empresa en su página web.

En la nota, la aerolínea reconoce que tiene contratos con el Gobierno federal, pero explica que estos no detallan “información relativa a los motivos del viaje”.

American Airlines aseguró, además, que no tiene conocimiento de que sus aviones hayan sido empleados para trasladar a menores indocumentados.

“Estaríamos profundamente decepcionados en caso de que haya sido así”, agrega la nota.

Por otro lado, la cadena de televisión ABC difundió hoy un comunicado de un alto ejecutivo de United, cuyo nombre no ha sido revelado, en el que subrayó que la actual política migratoria de la administración “entra en profundo conflicto con los valores de la compañía”.

NEW: United Airlines CEO asks federal officials not to "transport immigrant children on United aircraft who have been separated from their parents," calling separation policy in "deep conflict" with company's mission.

— ABC News (@ABC) June 20, 2018