Cuando la pequeña Nemiah Martinez vio a su madre sufriendo en la cama, supo que tenía que hacer algo por ella. Y entonces se le ocurrió poner un puesto de limonadas en el garaje de su casa.

Paloma Martinez está muy enferma y necesita un trasplante de riñón y otro de páncreas, así que su hija de 11 años está recaudando dinero a través de la venta de limonadas en su vecindario de Las Cruces, Nuevo México.

“Algo me pasó por la cabeza. Solo quería ayudarla”, le dijo Nemiah a ABC7 News. “¿Por qué no montar un puesto de limonadas?”.

Cuando Paloma le preguntó a su hija qué planeaba hacer con su dinero, la menor le respondió: “Oh, no lo quiero para nada. Esto es para ti, para que puedes ir a la Clínica Mayo”.

Y aunque la mamá le hizo ver que era su dinero, para el cual había trabajado duro, la niña insistió: “No mamá, yo he querido hacer esto para que podamos llevarte a la clínica Mayo”.

Nemiah comenzó el puesto de limonada hace tres semanas y hasta el momento, ha recaudado más de 1,100 dólares. Su objetivo son 1,600 dólares.

“Ella es muy compasiva, cuando se trata de todo eso. Así que no me sorprende para nada”, dijo la orgullosa madre al canal de noticias. “Ella es simplemente, no sé. Soy una afortunada”.

“Es realmente difícil para ella cada vez que se levanta de la cama, tiene problemas o necesita ayuda para limpiar, yo siempre lo hago por ella”, dijo Nemiah. “Simplemente, me siento muy mal por ella, así que solo trato de hacer lo mejor que puedo hacer por ella”.

Nemiah dijo que continuará vendiendo limonada todos los sábados. Su casa está ubicada en el 1512 de Andrews Drive, en Las Cruces, Nuevo México. La familia también ha abierto una página GoFundMe para aquellos interesados ​​en ayudar.

