Una niña de 6 años que vive en Utah, algo traviesa, tomó sin permiso la cuenta de Amazon de su madre. Caitlin, como se llama la pequeña, aprovecho el descuido de sus padres para comprar sus juguetes favoritos.

Ella fue lo suficientemente astuta como para solicitar un envío de un día, así la Barbie que ordenó llegaría rápidamente. También los juguetes, valorados en 350 dólares, que había comprado, informó USA Today.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Fallo de Corte Suprema causa caos en sistema migratorio

Reacción cuando llegó la compra de juguetes por Amazon

El servicio de entrega de Amazon llegó al día siguiente y fue entonces cuando todos se percataron de la aventura de la niña. Descargaron cajas, tras cajas que contenían los juguetes, videos y juegos de mesa que Caitlin había comprado desde la cuenta de Amazon de su mamá, así lo contó Ria Diyaolu, prima de la niña, a BuzzFeed News.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI — princess ria (@R_tatas) August 11, 2018

La cantidad de cajas llegaba a la estatura de la pequeña, pero ella no pareció arrepentida. Desafortunadamente para ella, no pudo quedarse con todo lo que quería. Sus padres solo le dejaron quedarse con una muñeca Barbie y todo lo demás lo regresaron.

Caitlin estará un tiempo castigada, no tendrá acceso a internet durante un mes.

A la fecha de publicación de este artículo, el post ya tenía 68,600 ‘me gusta’ y más de 23,700 comentarios.

Aunque este caso se volvió viral, parece ser que no es la primera vez que los niños toman el control. Una madre contó que también había pasado por una situación similar. “Mi hijo hizo esto durante la época navideña hace unos años y llamé a Amazon llorando y me dejaron quedarme todo y me devolvieron el dinero”, afirmó la mujer.