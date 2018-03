Netflix predice ganancias de 15 mil millones de dólares para 2018

Netflix tiene previsto alcanzar 15,000 millones de dólares en ingresos durante el 2018, anunció su director ejecutivo Reed Hastings, según lo reportado por el portal tecnológico Tech Crunch.

El ‘gigante’ del streaming, con 117 millones de suscriptores en todo el mundo, anunció un conjunto de actualizaciones para hacer que su plataforma sea más familiar, previendo el lanzamiento que hará Disney de su propio servicio de transmisión, el cual no tendrá ningún contenido calificado para adultos.

El máximo responsable de Netflix también negó la posibilidad de incorporar publicidad en el sitio, y en su lugar invertirá alrededor de ocho mil millones de dólares en la creación y producción de programas originales en 2018.

“Nuestro contenido es nuestra joya de la corona. Depende de nosotros tomar dinero de los suscriptores y convertirlo en un gran contenido que puedan disfrutar”, dijo Hastings.

Por otra parte, Netflix también descartó entrar en la batalla por las noticias en vivo y la transmisión de eventos deportivos, tal como Facebook y YouTube están haciendo, reportó The Independent.

“Seguir a un competidor? Nunca. Tenemos tanto que queremos hacer en nuestra área, así que no estamos intentando copiar a otros. Hay muchas cosas que no hacemos. No hacemos hacemos noticias, no hacemos deportes. Pero lo que hacemos, tratamos de hacerlo realmente bien”, señaló Hastings

El director ejecutivo de Netflix resaltó el dominio de la compañía en el mercado, ahora bajo la amenaza de sus competidores Amazon Prime, Hulu y el propio Disney, que reforzó su producción tras la adquisición de Fox.

“Tener una gran experiencia supera con creces el hecho de que una empresa está ganando mucha influencia”, dijo.

Netflix superó los 100 mil millones de dólares de capitalización bursátil en enero, luego de haber reportado sus ganancias del cuarto trimestre de 2017.

Actualmente, Netflix vale alrededor de 138 mil millones de dólares.