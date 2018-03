National Grid: 5 datos de la empresa inglesa con servicio en EE. UU.

La National Grid es un sistema de transmisión de energía eléctrica del Reino Unido que suministra a hogares y negocios en todo el país europeo. El sistema opera desde 1933, y para el año 1946, se estima que un 80 % de viviendas derivan el servicio de la red, informó el sitio de noticias BBC.com.

Además de ofrecer servicios en el Reino Unido, el National Grid tiene clientes en Estados Unidos, donde residentes del noreste del país han experimentado apagones tras el zote del último frente invernal.

A continuación, cinco datos sobre el sistema de la National Grid Company:

La National Grid surge como entidad empresarial en 1990 al asumir las actividades de transmisión de energía hasta entonces a cargo de la Central Electricity Generating Board (CEGB, por sus siglas en inglés). Actualmente, la National Grid Company tiene 12 filiales regionales de electricidad.

Aparte de su amplio abarque en Europa, la empresa presta servicios a cerca de 3.3 millones de personas en Estados Unidos, especialmente en el noreste de Massachusetts, Nueva York, Nuevo Hampshire, Vermont y Rhode Island.

Tras el reciente frente invernal, casi 100,000 usuarios en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island perdieron servicio de luz, aunque las autoridades anunciaron que trabajaban el jueves en la restauración del servicio, según reportó The Associated Press.

De Virginia a Massachusetts, aproximadamente un millón de viviendas y negocios quedaron sin luz el domingo después de la destructiva tormenta, donde algunos residentes desconocían cuándo podrían regresar a sus casas y las escuelas se preguntaban si podrían abrir el lunes en la mañana.

La National Grid emitió un comunicado en su sitio nationalgridus.com en el que reconoce la situación e informa de las tareas de restauración en la zona que se llevan a cabo actualmente.

Here’s a storm update from our Rhode Island Lineworker, Aaron Miller. Your safety is our #1 priority, so please stay away from fallen trees and never touch downed power lines. Check on your outage by visiting our outage map here: https://t.co/LXkC0kAsuK pic.twitter.com/AfROVRvITU

— National Grid US (@nationalgridus) March 8, 2018