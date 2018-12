¿Dónde está el afortunado? El premio mayor de 1,500 millones de dólares del Mega Millions que se dio a conocer hace tiempo continúa sin ser reclamado.

Meses después de que los funcionarios anunciaran que un boleto de la lotería del Mega Millions, vendido en Carolina del Sur, había igualado los números necesarios para reclamar un premio mayor o jackpot de 1,500 millones de dólares, el botín sigue guardado.

Los funcionarios de la lotería estatal anunciaron que el boleto ganador, que coincidía con los seis números en el sorteo del Mega Millions, se vendió en KC Mart #7 en Simpsonville, condado de Greenville, reportó Wsoctv este miércoles.

“Debido a que esta es una suma de dinero sin precedentes, reconocemos que el ganador puede tardar un poco más de lo normal (para reclamar su premio)”, dijo Holli Armstrong, coordinadora de comunicaciones de la Lotería de Educación de Carolina del Sur, a WLTX el lunes.

