Nace el T-MEC: 7 datos interesantes del nuevo tratado comercial

Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron el viernes en el marco de la cumbre del G20 en Argentina para firmar el nuevo acuerdo comercial entre los tres países que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC por sus siglas en español y USMCA, por sus siglas en inglés), reemplaza al TLCAN, que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994 y que Trump durante mucho tiempo lo calificó de ser “un desastre”.

Estados Unidos, México,y Canadá tendrán diferentes nivelesen cuanto a los montos con que las empresas de los tres países podrán participar en las compras públicas de la región. De hecho, el capítulo de contratación pública del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo se aplicaría a las adquisiciones de Estados Unidos y México.

Though #USMCA has been signed, no agreement on steel and aluminum tariffs has been reached. El Economista. https://t.co/iMPAKBaEKI

— MX Automotive Review (@mexautomotive) November 30, 2018