La construcción de un muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump para frenar la inmigración ilegal podría desperdiciar miles de millones de dólares debido a que el gobierno falló al evaluar por completo los factores como la variación del terreno y la propiedad de la tierra a lo largo de la frontera sudoeste, según un nuevo informe, reportó el periódico The New York Times.

El reporte fue elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del

poder legislativo dentro del gobierno federal, la cual examina la forma en que se gastan los dólares de los contribuyentes y asesora a los legisladores y a los responsables de

organismos del Ejecutivo sobre mejoras en los métodos de trabajo de la Administración.

Según el documento, la GAO encontró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), institución responsable por la construcción de la obra, no consideró los costos de construir en cada tramo de la frontera, los cuales podrían variar a partir de factores como la topografía o el estatus de propiedad del terreno.

El reporte también encontró que CBP seleccionó puntos para construir barreras sin evaluar completamente dónde es que se necesitan para prevenir los cruces fronterizos ilegales desde México, informó el Times.

Según el documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “enfrenta un mayor riesgo de que el programa del Sistema de Muro Fronterizo cueste más de lo proyectado, lleve más tiempo de lo planeado o que no cumpla cómo se espera”.

El informe da más armas a los críticos de la controversial promesa de campaña de Trump, indicó el Times.

“Este reporte expone lo que por más de un año hemos sospechado que podría pasar”, indicó el representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en Washington D.C.

“La Administración Trump, obsesionada con las promesas de campaña sin importarle el costo o las consecuencias, está corriendo para construir el completamente innecesario muro fronterizo del presidente”, agregó.

Funcionarios de CBP no respondieron a solicitudes de comentarios por parte del New York Times.

Poco después de asumir la presidencia en enero de 2017, Trump firmó un decreto ejecutivo donde ordenaba la construcción del muro con México, una de sus mayores y más polémicas promesas electorales.

En octubre pasado, CBP dio a conocer varios prototipos en San Diego, California, en lo que llamó el primer paso para cumplir con la orden del mandatario.

Trump visitó la obra en marzo pasado.

President Trump visited the #BorderWall prototypes in#SanDiego today. @SecNielsen, @CBP Acting Commissioner McAleenan, & @USBPChief Provost and #SanDiego sector Chief Patrol Agent Rodney Scott provided a historical perspective on before and after walls went up. pic.twitter.com/ymiY86ybec

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) March 13, 2018