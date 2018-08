Por primera vez desde que se convirtió en virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de la propuesta del presidente Donald Trump sobre la construcción y el financiamiento del muro fronterizo y aseguró que no está en su agenda.

Al hablar sobre las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, el virtual presidente electo de México se negó abiertamente a hablar del tema, tras afirmar que lo que busca es construir una relación bilateral amistosa.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018