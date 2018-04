El CEO detrás de las muñecas Bratz y los juguetes Little Tikes hizo oficialmente su apuesta por Toys R Us.

El multimillonario Isaac Larian anunció que presentó una oferta formal de 675 millones de dólares para adquirir tiendas Toys R Us en los Estados Unidos, junto con 215 millones de dólares más para las tiendas en Canadá, reportó CNN Money.

Su objetivo es comprar más de 200 de los 735 locales restantes en Estados Unidos, y los 80 en Canadá.

#savetoysrus . Not sure about the “Tycoon” title. I’m just a simple man who started as a dishwasher in this great country and lived the American dream. I want to save over 130,000 jobs. @realDonaldTrump https://t.co/lmsqaymncv

— Isaac Larian (@isaaclarian) April 13, 2018