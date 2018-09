El multimillonario inglés Sir Benjamin Slade, de 72 años de edad, anunció que se encuentra en busca de una esposa con la que pueda tener un hijo para heredar su fortuna.

A través de una entrevista en el programa Good Morning Britain, el multimillonario hizo público su deseo de encontrar una esposa joven con quien pueda compartir sus últimos años de vida, pues teme quedarse solo.

'The Bucket residence, lady of the house speaking!'

Sir Benjamin Slade, who owns two castles in Somerset, is looking for a new 'lady of the house' – but you'll need to be able to fly a helicopter, pick curtains and run his business too… pic.twitter.com/OfopoGZgSN

— Good Morning Britain (@GMB) September 7, 2018