Una clienta furiosa se fue contra una mamá hispana en una joyería, luego de que el hijo de esta derramara su bebida y le salpicara los tenis y jeans, lo cual quedó registrado en un video difundido a través de Facebook por el Daily Mail.

Mientras la mamá hispana intentaba comunicarse debido a que no hablaba inglés, la enojada mujer le exigía el pago de 25 dólares porque su niño la ensució con una bebida roja, según se aprecia en el video que ha sido compartido casi 4,000 veces en la red social.

“Ella (la mamá del niño) dice que tú no entiendes, tú no tienes hijos”, le explicó otra hispana que sí hablaba inglés a la clienta furiosa, a lo que ella respondió tajante: “No, no tengo hijos y esta es la razón por la que no tengo”.

En español, las mujeres conversaban entre ellas: “Pues por eso no entiende que a cualquiera le pasa un accidente”. Lo que hizo que la clienta se enfureciera aún más: “Habla en inglés si vas a estar hablando de mí”.

La mujer dijo que no tenía hijos, pero sí sobrinos y sobrinos nietos de entre seis meses a siete de años de edad, “pero el punto es que yo sé cómo mantener el ojo sobre ellos”, a lo que una hispana le replicó: “Lo siento, pero solamente nos detuvimos a ver la joyería”.

El niño solo derramó su bebida y salpicó a la clienta

Una mujer asiática trató de meterse en la conversación, para aparentemente abogar por las hispanas, pero la clienta furiosa le dijo: “Esto no le concierne porque usted es una veterana, eso les concierne a ellas porque este es su niño y su niño lo hizo”.

Las hispanas no hallaban qué hacer, pues no traían consigo los 25 dólares que les exigía la mujer para reparar el supuesto daño causado por el niño, mientras la mujer les gritoneaba: “Y no las veo haciendo una maldita cosa… ¿qué ching… están haciendo para limpiar mis zapatos? Nada”, al tiempo que mostraba sus pantalones empapados, “mira, mira toda la parte inferior de mis pantalones, están rojos”.

“¡Veinticinco dólares!”, dijo una hispana, a lo que la enojada mujer replicó: “Pero tú sí tienes dinero para comprar joyería” y la hispana se defendió: “No, no joyería, solo estábamos viendo”.

PUEDE INTERESARLE: USCIS lanza nuevo sitio web para verificar elegibilidad de empleo

En plena discusión, la hispana le externó: “No tengo más de 25 dólares” y la mujer le exigió: “Tú vas a tener que ir por ellos a un cajero”.

La hispana que sabía inglés le explicaba que no traían dinero con ellas, que fueran a su casa, pero la furiosa mujer les dijo que ella no conduciría hasta Georgetown: “Ustedes ya me incomodaron a mí lo suficiente”.

“Solo fue un accidente… pues dile que no traigo más”, dijo la mamá del niño en español antes de que concluyera el video.

El Daily Mail no especificó si al final las mujeres le pagaron o no a la furiosa clienta.

ES TENDENCIA: