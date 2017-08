Mujer inconforme porque le dieron anillo de compromiso ‘pequeño’

Cuando recibió el tan esperado anillo de compromiso de su novio, lo primero que le vino a la mente fue que era “pequeño”.

Y es que una mujer compartió su frustración en la página web MumsNet, donde no solo contó la decepción que se llevó al recibir la joya de parte de su novio, sino que también publicó la foto del ticket de compra y del anillo, replicó el diario español ABC.

“Me pidió matrimonio y me ofreció el anillo que había escogido, un diamante solitario en oro blanco. Estaba feliz y emocionada por aceptar, pero decepcionada al ver el anillo. La primera palabra que me vino a la mente fue pequeño”, escribió la mujer junto a las fotos.

Según el ticket de compra que publicó, el anillo costó 1,800 euros, es decir, alrededor de unos 2,100 dólares.

“Su sueldo es de seis cifras y habitualmente es muy generoso… pero gastó en el anillo mucho menos de lo que habría imaginado que gastaría en una joya con tanto significado”, agregó la mujer en el mensaje.

La publicación ya ha sido eliminada, pero algunas capturas de pantalla han facilitado que los internautas lo recuperen y lo difundan a través de las redes sociales.

“Él estará decepcionado conmigo por discutir sobre esto, porque a sus ojos no hay nada de malo en el anillo, en lugar de preocuparse porque yo no estoy satisfecha. Alguien de su trabajo le ha dicho que si me preocupaba tanto el anillo, no era la adecuada”, agregó la mujer, “pero es algo que voy a usar a diario, algo especial, quería que me encantase y no es así. ¿Alguien se ha visto en esta situación?”, preguntó la mujer que en lugar de recibir apoyo, la mujer ha recibido cientos de críticas.

“Si hubieses dicho que no te gustaba el estilo empatizaría contigo. Pero si simplemente no es suficientemente grande y ostentoso… parece que tienes más interés en presumir de anillo que en tu futuro esposo”, dice uno de los comentarios.

Muchos otros fueron más allá y aplaudieron el comentario del compañero de trabajo: “Si tanto te preocupa el anillo, no eres la adecuada”.