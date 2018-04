Mujer embarazada se molesta con Disney por arruinarle las vacaciones

Disney Cruise Lines impidió que una mujer embarazada de 25 semanas, proveniente de Missouri abordara uno de sus barcos. Emily Jackson y su familia llegaron a Miami, después de que su médico la autorizara a ir de vacaciones en el crusero Disney Magic, informó CBS.

Lo que la mujer no tomó en cuenta fueron las políticas de Disney, que no admite a bordo a las mujeres que tienen más de 24 semanas de embarazo como medida de seguridad. Incluso indican que no reciben como válido el permiso del médico.

Por su parte, Disney reembolsó a la familia por el valor del crucero que no pudieron tomar. Pero la compañía no se hizo cargo de los boletos de avión y demás gastos en los que incurrieron para poder llegar a Miami, desde donde zarparían, informó CBS.

El relato de una mujer embarazada

Jackson, que viajaba con su familia, pasó por seguridad y abordó el barco, pero mientras esperaban que le entregaran las llaves, los miembros de la tripulación la seleccionaron porque era una mujer embarazada.

La mujer decidió grabar el penoso incidente en un video que se ha vuelto viral. En la grabación destaca cómo un guardia de seguridad con un arma la intimidó y asustó a sus hijos.

Foto: Tomada del video de Youtube de The Jacksin Hive, publicado en el canal el pasado 29 de marzo.

“Me sentí tan mal porque sentí que era mi culpa que no todos pudieran ir”, dijo Jackson a CBS.

“Tenían al tipo con una pistola siguiéndonos. Tenían la unidad K-9. Tuve que sacar a los dos bebés afuera, esperamos casi dos horas para que nuestro equipaje saliera, y ambos bebés ya tenían la cara roja”.

“Tuvimos una terrible experiencia de Disney”, agregó Jackson sobre su experiencia.