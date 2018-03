Wayne Huizenga, quien no terminó la universidad pero construyó un imperio comercial que incluyó negocios como Blockbuster Entertainment, Waste Management, AutoNation y tres franquicias de equipos profesionales, murió a la edad de 80 años, reportó The Associated Press.

Huizenga murió el jueves por la noche en su casa, dijo su asistente Valerie Hinkell, quien no dio más detalles del deceso.

Wayne Huizenga, sus inicios y logros

Huizenga fundó Waste Management Inc. con un solo camión basurero en 1968 y lo convirtió en una compañía de Fortune 500. Compró empresas independientes de sanidad e ingeniería, y cuando la empresa comenzó a cotizar en la bolsa en 1972, él había terminado de comprar 133 pequeños negocios de sanidad. Para 1983, Waste Management era la compañía de basura más grande en Estados Unidos.

El modelo de negocio funcionó de nuevo con Blockbuster Video, que él comenzó en 1985 y en nueve años lo convirtió en la cadena más grande de renta de videos. En 1996, él fundó AutoNation y también lo convirtió en una empresa de Fortune 500.

Wayne Huizenga fue uno de los dueños fundadores del equipo de béisbol Marlins de Florida y el equipo de hockey sobre hielo profesional Panteras de Florida, nuevos equipos en sus respectivas ligas que jugaron sus primeros partidos en 1993. En 1994, le compró el equipo de la NFL Delfines de Miami, con todo y estadio, a los hijos del fundador Joe Robbie por 168 millones, pero para el 2009 había vendido los tres equipos.

Los Marlins ganaron la Serie Mundial en 1997, y las Panteras llegaron a la final de la Copa Stanley en 1996, pero los Delfines que Huizenga tanto quería nunca llegaron al Super Bowl mientras él fue el dueño.

Huizenga fue una figura de culto para algunos de sus seguidores, inversionistas de negocios que vieron cómo convirtió a Blockbuster Entertainment en la principal empresa de renta de videos comprando los negocios de sus competidores. Llegó a estar en la lista de Forbes de los 100 estadounidenses más ricos y fue presidente de Republic Services, una de las empresas de basura más importantes del país, y AutoNation, el concesionario de autos más grande del país. En el 2013, Forbes calculó su riqueza en 2,500 millones.