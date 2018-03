Muere el fundador de Toys ‘R’ Us, Charles Lazarus, una semana después de que la cadena de jugueterías confirmara su intención de liquidar su negocio en EE.UU. y Puerto Rico y en medio de procesos similares en otros mercados.

“Ha habido muchos momentos tristes para Toys “R” Us en las últimas semanas y ninguno más doloroso que las noticias de hoy sobre el fallecimiento de nuestro querido fundador, Charles Lazarus”, informó Toys ‘R’ Us en sus redes sociales.

There have been many sad moments for Toys"R"Us in recent weeks, and none more heartbreaking than today's news about the passing of our beloved founder, Charles Lazarus. Our thoughts and prayers are with Charles' family and loved ones.

