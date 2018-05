Unas monedas conmemorativas de la cumbre suspendida entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un están causando furor entre los coleccionistas, aunque la celebración del encuentro esté en el aire.

Las monedas, que han bajado de precio tras los últimos cambios relativos a la reunión, se han convertido en reclamo para los coleccionistas independientemente del resultado de las negociaciones entre ambos países, explicó la Tienda de Regalos de la Casa Blanca en su página web.

De hecho, el precio de una de las piezas, presentada como “una reliquia histórica de la historia política”, era inicialmente de 24.95 dólares, pero ha bajado a cinco dólares.

Si finalmente no se celebra la cumbre, los clientes podrán pedir que se les devuelva el dinero, aunque la Tienda de Regalos de la Casa Blanca precisó que “virtualmente todos los consumidores” les han pedido que las fabriquen independientemente de si se desarrolla o no.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018