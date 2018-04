El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, consideró hoy que “podría haber” una guerra comercial entre Estados Unidos y China debido a las recientes amenazas arancelarias, pero aseguró que espera que no ocurra.

“No espero que haya una guerra comercial. Podría ser, pero no lo espero en absoluto”, dijo Mnuchin al ser entrevistado en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS.

Los comentarios del secretario del Tesoro se producen después de que la administración Trump dijera que estudia imponer 100,000 millones de dólares en aranceles a China, adicionales a los 50,000 millones ya anunciados a cientos de productos chinos.

Una medida que hizo que China respondiera con su propio paquete por la misma cantidad destinado a productos estadounidenses, incluidos automóviles.

Las amenazas han causado preocupación sobre una posible guerra comercial, aunque el presidente Donald Trump ha descartado esta posibilidad.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018